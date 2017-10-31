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İstifa Söylentisi Çıkardı, İşinden Oldu!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Menderes Türel'in istifa edeceği söylentisini çıkaran, Ekdağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murtaza Tamyürek görevden alındı.

31 Ekim 2017 Salı 14:55
İstifa Söylentisi Çıkardı, İşinden Oldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından TBMM’de yeni çıkarılacak yerel yönetimlerle ilgili kanun tasarısı konusunda görüşünün alınması için Ankara’ya çağrılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Menderes Türel hakkında, 'Ankara’ya çağrıldı, istifası isteniyor' söylentisi çıktı.

TÜREL İSTİFASINI İSTEDİ

Söylentinin kaynağının Ekdağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Genel Müdürü Murtaza Tamyürek olduğu iki ayrı bürokrat tarafından doğrulandı. Bunun üzerine Başkan Türel, söylentiyi çıkaran Tamyürek'in istifasını istemesi üzerine, Tamyürek görevden alındı. 

İstifa haberlerine yönelik açıklama yapan Tamyürek ise , emekliliğini istediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI İSTERSEN İSTİFA EDERİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı belediye başkanlarının istifasını istediği dönemde Ankara'ya çağırılmasının tesadüf olduğunu, yerel yönetimler yasasıyla ilgili yapılan hazırlık için görüş belirtmeye gittiğini söyleyen Başkan Menderes Türel, istifasının istenmesine gerek olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ima etmesinin yeterli olduğunu söyledi. Kendisini halkın hizmeti için halkın tercihine sunanın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu da belirten Türel, göreve getirilirken iyi ancak görevden alınırken kötü olunmasının hakkaniyetli olmadığını söyledi.

Son Güncelleme: 31.10.2017 15:20
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