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İşte Sedat Şahin'in Silahları!

7 Mayıs'ta yapılan operasyonla gözaltına alınan Sedat Şahin ve adamları adliyeye sevkedildi. Şahin ile birlikte ele geçirilen silahlar basına gösterildi

30 Mayıs 2017 Salı 11:50
İşte Sedat Şahin'in Silahları!

7 Mayıs'ta yapılan operasyonla gözaltına alınan Sedat Şahin ve beraberindekiler adliyeye sevkedildi.Sedat Şahin ve 2 kişi, mankemece tutuklandı.
Mayıs'ta yapılan operasyonla gözaltına alınan Sedat Şahin ve beraberindekiler adliyeye sevkedildi. Şahin'in yakalandığı operasyonda ele geçirilen silahlar basına gösterildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organiz suçlarla mücadele şube müdürlüğü 17 mayıs 2017 tarihinde İstanbul Beykoz' da düzenlediği operasyonla yakaladığı ünlü mafya lideri Sedat Şahin, 14 günlük sorgusunun ardından adliyeye sevk edilidi. Şahin, 2 adamıyla birlikte saklandığı çiftlik evinde yakalanmıştı.Sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadet Şahin'in çiftliğinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve bazı klmlikler ele geçirildi. Silahlar bugün basına gösterildi...



Son Güncelleme: 30.05.2017 14:48
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