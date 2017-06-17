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İşte Ömer Faruk Kavurmacı'nın Cezaevine Giriş Anları!

Tuskon İddianamesi çerçevesinde tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacı cezaevine kondu. Kavurmacı'nın cezaevine girişi Doğan Haber Ajansı tarafından böyle görüntülendi

17 Haziran 2017 Cumartesi 15:29
İşte Ömer Faruk Kavurmacı'nın Cezaevine Giriş Anları!

FETÖ/PDY'nin işadamlarına yönelik soruşturması kapsamında dün hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik hakkında tutuklama kararı çıkarılan İstanbul eski İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandılar.


FETÖ/PDY'nin işadamlarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'ya bugün çıkarıldığı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutukla kararı verildi. TUSKON'a yönelik operasyon kapsamında 84 işadamına yönelik hazırlanan iddianamenin sanıkları arasında bulunan Ömer Faruk Kavurmacı, 8 Eylül 2016 tarihinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmış, 3 Mayıs 2017 tarihinde de sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest bırakılmıştı.


HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI DÜN ÇIKARILDI

Örgüt üyeliğinden 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Kavurmacı hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabulünden sonra hazırlanan 16 Haziran 2017 tarihli tensip zaptında Kavurmacı'nın sağlık sorunlarının cezaevinde yaşamasında tehlike arz etmediği belirtilerek, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.


HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI YÜZÜNE OKUNARAK TUTUKLANDI

Dün gece gözaltına alınan Kavurmacı, geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'nde geçirdikten sonra bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Kavurmacı'nın yüzüne İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hakkındaki tutuklama kararı okundu. Kararın okunması ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLAR : TANER YENER/DHA


 



Son Güncelleme: 17.06.2017 15:39
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