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İşte Benim Stilim Nur Yerlitaş Yeni Bölümde Varmı Yokmu Geri Dönecek'mi?Yerine Kim Gelecek?

Tv8'in fenomen yarışma Programı İşte Benim Stilim Nur Yerlitaş Yeni Bölümde Varmı Yokmu Geri Dönecek'mi?Yerine Kim Gelecek? Programı Bıraktığını açıklayan Nur Yerlitaş'ın yerine kim gelecek?

29 Mart 2017 Çarşamba 14:51
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İşte Benim Stilim Nur Yerlitaş Yeni Bölümde Varmı Yokmu Geri Dönecek'mi?Yerine Kim Gelecek?

Tv8'in en çok izlenen programı İşte Benim Stilim Yeni bölümde Juri üyelerinden Nur Yerlitaş geri dönecekmi?yeni bölümde varmı yokmu yerine kim gelecek?Yorulduğunu söyleyip Programı Bıraktığını açıklayan Nur Yerlitaş'ın yerine İşte Benim Stilim Juri Koltuğuna Nur Yerlitaş'ın yerine kim oturacak?

Nur Yerlitaş İşte Benim Stilim’i bıraktı mı? sorusuna yanıt geçtiğimiz günler geldi. Renkli Sayfalar programının canlı yayınına telefonla bağlanan ünlü modacı, İşte Benim Stilim’i kesin olarak bıraktığını açıkladı. Programda emeğinin büyük olduğunun altını çizen Nur Yerlitaş, şunları söyledi: “Ölümü geri alabiliyor musunuz?

Benim ruh sağlığım çok önemli, ruh sağlığım bozuk. Nur Yerlitaş kurudu anlayın beni. O program benim çocuğum, benim oraya emeğim çok. Hiç mütevazi olamayacağım. Artık jüride olmayacağım ileride Tv’de olursam haftada bir olabilir artık istemiyorum dedi.” Kerimcan’dan rahatsız olduğu iddialarına yanıt veren Nur Yerlitaş “Ben kabul etmesem, istemeseydim Kerimcan jüride oturamazdı. Böyle bir şey yok. Kerimcan’ı seviyorum, gayet naif bir çocuk.’ Dedi.

NUR YERLİTAŞ’IN YERİNE KİM GELDİ?

Kemal Doğulu, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kerimcan Durmaz’ın jüriliğe devam ettiği İşte Benim Stilim’de Nur Yerlitaş’ın yerine henüz yeni bir isim gelmedi.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR:

Nur Yerlitaş kimdir, Modacı, Tasarımcı Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960 tarihinde İstanbul Vefa’da doğmuştur. Annesinin adı Saadet Yerlitaş’dır. Benan adında bir kız kardeşi vardır. Dobralığı ile biliniyor. Bu yüzden sözünü sakınmak hiç ona göre değil. Kendisini “dikişçi” ve “kostüm tasarımcısı” olarak tarif ediyor. Bilindik ifadesiyle “modacı” olarak anılmak istemiyor. Bir dikiş atölyesi vardır. 80li yıllarda Paris‘ten, Milano‘dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başlamış.

Kendisini “Arızalı” olarak tarif eden Nur Yerlitaş, stres atmak için bulaşık yıkıyor. Bazen gecenin bir saati geceliğinin üstüne palto giyip bir kafeye gidiyor. Nur Yerlitaş, Nişantaşı’nda ikamet etmektedir. İtalya‘nın Milano kentinde de yüksek tavanlı minik bir dairesi var. Mutfağında iki buzdolabı var. Birinde meyveler, içecekler, diğerinde pasta tipi yiyecekler bulunuyor. Nur Yerlitaş’ın evinde iki yardımcısı var, banyoda hamam usulü yıkanıyor. Her sabah yardımcıları tarafından taslarla, keselerle yıkanıyor.

Derin Mermerci‘ye de Bülent Ersoy‘a da elbise dikiyor. Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can, Petek Dinçöz ve Seda Sayan‘ın sahne kostümlerini hep Nur Yerlitaş diker. Nur Yerlitaş, 2007 yılında Show TV‘de Şebnem Dönmez‘in sunuculuğunu yaptığı “Bak Kim Dans Ediyor” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. 2010 yılında Show TV’de yayına giren “Yemekteyiz” adlı yarışmada Nur Yerlitaş, Barbaros Şansal, şarkıcı Cenk Eren, gazeteci yazar Ece Vahapoğlu ve eski Avrupa güzelimiz Neşe Erberk ile yarıştı. İlk gün Nur Yerlitaş’ın evsahipliği yaptığı Yemekteyiz’e Seda Sayan da konuk olarak katıldı.

2011 yılında Show TV’de yayınlanan “Bugün Ne Giysem” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Diğer jüri üyeleri ise Moda Tasarımcısı İvana Sert, Hakan Akkaya ve Kareograf Uğurkan Erez oldu. Nur Yerlitaş, 2011 yılında Demet Akalın‘ın ‘Türkan‘ klibinde Türkan Şoray‘ı canlandırdı. Klipte birçok ünlünün yanı sıra İzzet Çapa‘da rol aldı. Bugüne kadar hiç evlenmemiş olan Nur Yerlitaş halen bekardır.



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