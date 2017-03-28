İşte Benim Stilim Nergiz Nursellayeva Kimdir Süpermodel Kaç Yaşında Ne İş Yapıyor?

Tv8'in fenomen yarışma programı İşte Benim Stilim Yeni yarışmacısı Nergiz Nursalleyeva kimdir?kısaca tanıyalım Süpermodel olarak iş yapan yeni yarışmacı Güzelliği ile herkesi etkilemeyi başardı. Azeri yarışmacı 19 yaşında ve Üniversite okuyor. İşte Benim Stilim programına çok iddialı geldiğini söyleyen Güzel Yarışmacıyı kısaca tanıyalım Biyografisi

NERGİZ NESRULLAYEVA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İşte Benim Stilim'den elenen yarışmacı Selin Baygüneşli sosyal medyadan yaptığı açıklamada yarışmaya dalga geçmek amacıyla geldiğini söyledi. İşte Benim Stilim'de elemeden sonra yarışmaya dahil olacak isim de belli oldu.

Yarışmaya katılacak yeni isim 19 yaşındaki güzel yarışmacı Nergiz Nesrullayeva oldu. Nesrullayeva Supermodel Intenational yarışmasında ülkesi olan Azerbeycanı temsil etmişti. 100 ülkeden yarışmacının katıldığı model yarışmasında Nergiz Nesrullayeva 2016 Kasım ayında Hindistan’da boy gösterdi.