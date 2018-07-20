İstanbul’da Taksilere Sıkı Denetim

Çalışma Istanbul Emniyeti’ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler İstanbul’a gelen turistlerin en fazla ziyaret ettikleri yerlerden olan Beyazıt, Kapalıçarşı çevresi ve Eminönü’nde daha önce işlem yapılan taksileri tek tek belirledi.Turistlerin yoğun şikayet ettiği ve bu şikayetler sonucu geçmişte haklarında işlem yapılan taksiler tek tek belirlendi.Turizim Polisi belirlenen 39 araç için dün harekete geçti. Tarihi yarımada da yapılan çalışmada bazı araçların çeşitli maddeler sebebiyle eksikleri olduğu anlaşıldı. Trafiğe çıkışı uygun olmayan 6 araç, çekici çağırılarak otoparka götürüldü. İşlem yapılan 6 araç trafikten men edildi.Polis ekipleri çalışma kapsamında, işlem yapılan bazı sürücüler hakkında da 5 bin 110 lira para cezası uyguladı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 13:28