İstanbul'da korkunç kaza ..Trafik felç oldu !

Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldiği öğrenildi.Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı