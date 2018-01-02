İstanbul'da korkunç kaza ..Trafik felç oldu !

İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.Bayrampaşa bağlantı yolunda servis minübüsü ile ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında devrilen minibüsteki 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Kaza sonrasında trafik adeta durma noktasına geldi. Ticari aracın çekilmesinden sonra tek şeritten trafik verilmeye başlandı. Minibüsün kaldırılmasının ardından yol açıldı.Kaza saat 07.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. Ali Osman Yılma yönetimindeki ticari araç ile işçi servisi minibüsü çarpıştı.
Kaza esnasında yaralanan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.