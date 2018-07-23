İstanbul’da 4 İlçede Su Kesintisi!

İstanbul’da 24 saat sürecek suı kesintisi haberi İSKİ tarafından paylaşıldı. 24 saat süreyle su verilenmeyecek yerler ve İSKİ açıklaması haberimizde. İşte İSKİ’den yapılan o paylaşım

Su Alamayacak Bölgeler:

Tarih: 24 Temmuz – 25 Temmuz

Gaziosmanpaşa İlçesi:

Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahalleleri

Eyüpsultan İlçesi:

Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler Mahalleleri

Bayrampaşa İlçesi:

Kartaltepe ve Yıldırım Mahalleleri'nin tamamı ile Cevatpaşa Mahallesi'nin bir kısmı

Sultangazi İlçesi:

Yunusemre, 75.Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri

İŞTE İSKİ PAYLAŞIMI

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 11:32