İSTANBUL - YALÇIN MENTEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Cengiz ÇOBAN - İstanbul Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti. Yalçın Menteş bir süre önce Göztepe'de bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Menteş'in dün akşam hayatını kaybettiği...

İSTANBUL - YALÇIN MENTEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Cengiz ÇOBAN - İstanbul
Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti.
Yalçın Menteş bir süre önce Göztepe'de bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Menteş'in dün akşam hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi duyuran Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi. Menteş'in şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilmişti. Yalçın Menteş 58  yaşındaydı.

Görüntü Dökümü:
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-Menteş'in arşiv görüntüsü

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