İstanbul ve İzmir'de terör operasyonları ! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 45 şüpheli , İzmir'deki operasyonda ise 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen kişiler hakkında operasyonlar düzenlendi.İstanbul'da yedi ayrı ilçeye düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 45 şüpheli kşiyi gözaltına aldı.Evlere ve iş yerlerine yapılan baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme de ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlarda ise DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.