İstanbul ve Ankara'da DHKP-C operasyonları ; Gözaltı sayıları artıyor !

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan İstanbul ve Başkent Ankara merkezli 9 ilde yürütülen DHKP-C operasyonları kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

9 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde Başkent Ankara, Hatay, İzmir, Bolu, Manisa, Kocaeli, Kars ve Tekirdağ ve İstabul'un bazı ilçelerinde daha önceden belirlenmiş bölgelere baskınlar düznelendi.Daha önceden belirlenmiş bölgelere yapılan operasyonlar sonucunda şüpgeli 33 kişiden 24'ü gözaltına altına alındı.Yapılan baskınların ardından çok sayıda örgüt dökümanının da ele geçirildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.Güvenlik güçleri henüz yakalanamayan 9 şüphelinin izini sürüyor.