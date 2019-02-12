 İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, MEHMET SOYSAL'I ZİYARET ETTİ

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demirören Medya CEO'su Mehmet Soysal'ı ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı, Mehmet Soysal karşıladı. Demirören Medya Center'deki görüşmede medya grubundaki diğer yöneticiler de yer adı. Görüşmede İstanbul üzerine sohbet edildi. Şehir güvenliğinin yanı sıra ve Kartal'da yaşanan bina çökmesi olayının ardından kentsel dönüşüm de sohbet konularından oldu. Görüşmenin ardından Vali Yerlikaya, Demirören Medya Center'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yerlikaya'nın karşılanması

-Görüşmeden görüntüler

-Yerlikaya'nın ayrılması

