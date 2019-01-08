İSTANBUL - ÜNİVERSİTELİ YAREN BÜYÜKÖLMEZ'İN ÖLDÜĞÜ DAVANIN SANIĞI TUTUKLANDI



Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () MALTEPE'de 150 kilometre hızla kullandığı araç ile üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez'in (20) ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmaktan 17 yaşındaki U.B.Ç.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. "Sayın Hakimim, çok üzgünüm. Kasti bir şey yok, böyle olmasını istemezdim. Benim de ablam var" diyen sanık U.B.Ç. 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen karar duruşmasına sanık U.B.Ç., hazır bulundu. Kazada hayatını kaybeden Yaren Büyükölmez’in annesi Müjde Büyükölmez ve babası Timur Büyükölmez de duruşmaya katıldı. Son sözü sorulan sanık U.B.Ç., "Sayın Hakimim, çok üzgünüm. Kasti bir şey yok, böyle olmasını istemezdim. Benim de ablam var" dedi.

SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık U.B.Ç.’yi eylemin kaza sonrasında takılı kalan hız göstergesine göre en az 150 km hızla işlenmiş olduğu gerekçesiyle önce "Bilinç taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 9 yıl hapse çarptırdı. Sanığın yaşını ve duruşmalardaki iyi halini ve pişman olmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezada indirim yaparak sanığın 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, hapis cezasının miktarı, sanığın kaçma eğiliminin bulunma ihtimali ve suçun toplumsal açıdan taşıdığı önemi göz önüne alarak sanık U.B.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, U.B.Ç.'nin 23 Şubat 2018 tarihinde 23.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük Dudullu Caddesi üzerinde 150 kilometre veya daha fazla hızla araç kullandığı, direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeritte aynı yönde ilerleyen araca çarptıktan sonra karşı yönden gelen araçların yoluna girdiği, burada ilk olarak maktul Yaren Büyükölmez'in kullandığı araca çarptığı, ardından da Sevda Civelek'in otomobiline çarptıktan sonra yan yatarak durduğu belirtiliyordu.

Kaza nedeni ile Yaren Büyükölmez'in öldüğü, Sevda Civelek'in ise basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) U.B.Ç.'nin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı, kaza tespit tutanağına göre şerit izleme ve değiştirme kuralına uymadığı, bu nedenle kazanın oluşumunda tamamen kusurlu olduğu anlatılıyordu. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda U.B.Ç.'nin aracının kilometre saatinin 150 kilometrede kilitlendiğinin tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, "Bilirkişi tarafından hızının daha da yüksek olabileceği değerlendirildi" denilmişti. Sorgusunda U.B.Ç.'nin kazayı hatırlamadığını beyan ettiği anlatılan İddianamede U.B.Ç.'nin, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanması" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

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