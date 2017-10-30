Galeriler Videolar
İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108673
ALTIN
154.350
DOLAR
3.7747
STERLİN
4.9763
EURO
4.3896
Okulda korkunç olay ! 1 kişi öldü , 4 kişi de yaralandı
Okulda korkunç olay ! 1...
Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından PKK belgeseli yayımladı !
Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından...
Benzine ve Motorine zam geldi 30 Ekim Benzin fiyatları
Benzine ve Motorine zam geldi...
Başkent Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı !
Başkent Ankara'ya mevsimin ilk karı...
İpek Acar , 22 yıllık eşi Kayahan'ı çabuk unuttu !
İpek Acar , 22 yıllık...

İstanbul'u kana bulamak isteyen IŞİD'li teröristler yakalandı !

İstanbul'da felakatin eşiğinden dönüldü.İstanbul'da büyük bir eylem hazırlığında olan Işid'li teröristler yoğun bir takip sonrasında kıskıvrak yakalandı.Yakalan 4 terörist sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 11:02
İstanbul'u kana bulamak isteyen IŞİD'li teröristler yakalandı !

İstanbul'da dev terör operasyonu..İstanbul'da canlı bomba eylemi gerçekleştirmek isteyen 4 Işid'li terörist  yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan teröristler 5 ayrı noktada canlı bomba eylemi gerçekleştirmek istedikleri öğrenildi.M.P., karısı S.P. ve diğer 2 teröristin evlerine de baskınlar düzenlendi.

Teröristlerin kaldıkları evlerden çıkanlar ise hayrete düşürdü.Teröristlerin evinde 29 mutfak tüpü, 4 bidon kimyasal madde, 4 bidon benzin, amonyun nitrat , demir bilyeler ve çok sayı bomba düzenekleri bulundu.Bir alışveriş merkezinin otoparkına bomba yüklü araç ve motosiklet bırakıp kaçmaya çalışan 2'si kadın 4 terörist yakalandı.

Teröristlerin olası ters bir durumda evdeki delilleri yok etmek için evde özel olarak bomba düzeneği kurduğu ve evlerini patlatarak delillerin yok olmasını sağlamak istediklerini fakat bunu başaramadıkları öğrenildi.

Teröristlerin özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ki gösterileri kana bulamak istedikleri öğrenildi.Yakalan teröristlerin sorgularının ise uzman ekipler tarafından yapılması bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demir İpek Yolu'nun Açılışı 5 Liderin Katılımı İle Gerçekleşti!
Demir İpek Yolu'nun Açılışı 5 Liderin Katılımı İle Gerçekleşti!
Okulda korkunç olay ! 1 kişi öldü , 4 kişi de yaralandı
Okulda korkunç olay ! 1 kişi öldü , 4 kişi de yaralandı
Başkent Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı !
Başkent Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı !
Demir İpek Yolu bugün ilk seferine çıkıyor !
Demir İpek Yolu bugün ilk seferine çıkıyor !
Meteoroloji'den soğuk hava ve sağanak yağış uyarısı ! Hava durumu bilgisi ..
Meteoroloji'den soğuk hava ve sağanak yağış uyarısı ! Hava durumu bilgisi ..
Bingöl'de korkunç kaza : 23 kişi yaralandı !
Bingöl'de korkunç kaza : 23 kişi yaralandı !
Mehmetçik Türk Bayrağı'nı Kuzey Irak'a dikti !
Mehmetçik Türk Bayrağı'nı Kuzey Irak'a dikti !
Melih Gökçek'in veda konuşması ! Melih Gökçek istifasını böyle duyurdu
Melih Gökçek'in veda konuşması ! Melih Gökçek istifasını böyle duyurdu
İstanbul'da dev ’Yeditepe Huzur’ operasyonu !
İstanbul'da dev ’Yeditepe Huzur’ operasyonu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim