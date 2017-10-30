İstanbul'u kana bulamak isteyen IŞİD'li teröristler yakalandı !

İstanbul'da dev terör operasyonu..İstanbul'da canlı bomba eylemi gerçekleştirmek isteyen 4 Işid'li terörist yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan teröristler 5 ayrı noktada canlı bomba eylemi gerçekleştirmek istedikleri öğrenildi.M.P., karısı S.P. ve diğer 2 teröristin evlerine de baskınlar düzenlendi.

Teröristlerin kaldıkları evlerden çıkanlar ise hayrete düşürdü.Teröristlerin evinde 29 mutfak tüpü, 4 bidon kimyasal madde, 4 bidon benzin, amonyun nitrat , demir bilyeler ve çok sayı bomba düzenekleri bulundu.Bir alışveriş merkezinin otoparkına bomba yüklü araç ve motosiklet bırakıp kaçmaya çalışan 2'si kadın 4 terörist yakalandı.

Teröristlerin olası ters bir durumda evdeki delilleri yok etmek için evde özel olarak bomba düzeneği kurduğu ve evlerini patlatarak delillerin yok olmasını sağlamak istediklerini fakat bunu başaramadıkları öğrenildi.

Teröristlerin özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ki gösterileri kana bulamak istedikleri öğrenildi.Yakalan teröristlerin sorgularının ise uzman ekipler tarafından yapılması bekleniyor.