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İstanbul Tuzla'da kimyasal atık paniği !

İstanbul'da dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.İstanbul Tuzla'da, Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, genizleri yakan ağır bir koku paniğe yol açtı.

26 Aralık 2017 Salı 11:12
İstanbul Tuzla'da kimyasal atık paniği !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalarda ;"Sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir." denildi.

Dün akşam saatlerinde Tuzla'daki o ağır kokudan etkilenere hastaneye giden  60 kişinde taburcu olduğu öğrenildi.

Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı , konuyla ilgili olarak twiitter hesabından bir açıklama yaptı.Şadi Yazıcı ;""Tuzla Belediyesi, Valilik, AFAD, İBB, İGDAŞ, İSKİ ekiplerince yapılan  araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktası tespit  edilmiştir. Zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı kanaatiyle emniyetle tüm MOBESE  kamera kayıtları incelenerek, kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağı bilinmeli. 15 yıl önceki haberleri yayımlayarak spekülatif  açıklamalarla korku salmaya çalışanların dikkate alınmamasını, konunun Valilik,  İBB ve belediyemizce takip edildiğini kamuoyuna bildiririm." diye yazdı.

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