 İSTANBUL- TUZLA'DA İSTİNAT DUVARI OKULUN BAHÇESİNE YIKILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()

Tuzla'da bir okulun istinat duvarı yarıyıl tatilinin olduğu günlerde okulun bahçesine yıkıldı. Yıkılan duvar günlerdir onarılmadan bekliyor.

Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde Asım Kibar Mesleki Teknik ve Endüstri Lisesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı yarıyıl tatilinde yıkıldı. Olayın tatile denk gelmesi ve okulda öğrenci olmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olay yerinde itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından güvenlik nedeniyle öğrencilerin yıkılan alana girmesini engellemek için okul yönetimi tedbir aldı. Ancak duvar henüz onarılmadı.

Görüntü dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Yıkılan istinat duvarından görüntü

-Toprak alandan görüntü

-Öğrencilerle röp

-Polis ekiplerinden görüntü

