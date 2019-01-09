 İSTANBUL - TEKSTİLCİ İŞ ADAMINI SOYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAKIRKÖY'de bir iş adamının evine girerek kasada bulunan 65 çeyrek, 32 yarım ve 15 tam altın, 10 adet altın set, antika saat ve iki cep telefonu çaldığı iddia edilen Muharrem D.(25) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden kasten yaralama ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan polise geliş kaydı olduğu belirtildi.

Bakırköy'de 11 Aralık 2018'de meydana gelen olayda tektilci işadamı K.Y.(62)'nin evine giren bir hırsız evin duvarında bulunan kasayı yerinden sökerek çıkardı. Mağdur K.Y.'nin içerde uyuduğu sırada meydana gelen olayda hırsız, 65 çeyrek, 32 yarım, 15 tam altın, 10 adet altın set, antika saat ile iki cep telefonunu çaldı. Şüpheli, evde bulduğu kontak anahtarını da çalarak kapı önünde park halindeki otomobille kayıplara karıştı.

Polis olayla ilgili yapılan soruşturmada bazı güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Daha önceden polise geliş kaydı bulunan şüpheli, Sultangazi'de bir eve yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı otomobil ise terk edilmiş olarak bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis çalınan ziynet eşyalarını bulmak için çalışma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------

-Şüphelinin adliyeye sevki