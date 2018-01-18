İstanbul Sultanbeyli'de yangın çıktı , korku dolu anlar !

Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktığı öğrenildi.Yangını farkeden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini aldı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.İtfaiye ekipleri merdiven araçlarıyla yangına müdahale ederken mahsur kalan 2 kişi sonanda kurtarıldı.

Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.