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İstanbul Şişli'den korkunç kaza ; 3 kişi yaralandı !

İstanbul'un Şişli İlçesi'nde bugün sabah saatlerin korkunç bir kaza meydana geldi.Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

21 Kasım 2017 Salı 11:24
İstanbul Şişli'den korkunç kaza ; 3 kişi yaralandı !

İstanbul'un Şişli İlçesi'nde  bu sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kazanın tam olarak Şişli Piyale paşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldiği öğrenildi.Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış kazaları da peşinden sürükledi ..

Sabah saatlerinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarptı.Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaralılar ambulanslara yerleştirilerek hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili incelemeler başlattı.

Son Güncelleme: 21.11.2017 16:46
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