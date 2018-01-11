İstanbul Şişli'de dolandırıcılara suçüstü baskın düzenlendi ! Tam 522 bin lira ...

İstanbul Şişli'de, elinde poşetle dolaşan ve panik halinde sürekli olarak cep telefonu ile konuşan Ayla B.'yi (80) fark eden bir kişi hemen 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı ve kadının dolandırılmak üzere olabileceğini söyledi.Son dakika İstanbul Şişli'de dün akşam saatlerinde akıl almaz bir olay yaşandı. Elinde poşetle sürekli telefonla konuşan yaşlı kadının dolandırılmak üzere olduğunu anlayan vatandaş, polisi aradı. Sonrasında ise olanlar oldu ve gerçek ortaya çıktı ...

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri telefonla konuşmaya devam eden Ayla B.'yi gizlice izledi. Kısa süre sonra kadının yanına gelen 20-25 yaşlarındaki bir kişi, Ayla B.'nin elindeki poşeti aldı. Operasyona başlayan İstanbul polisi, içinde 522 bin 700 lira bulunan poşeti alan teledolandırıcı Şükrü Y.'yi (27) suçüstü yakaladı.

Dolandırılmak üzere olduğunu sonanda anlayan Ayla B., "Telefondaki kişi bana polis olduğunu ve banka hesabımdaki paralarla terör örgütüne finans sağlandığını söyledi. 'Operasyon yapacağız. Bankadaki tüm paralarınızı çekip bize getirin. Operasyonun sonunda paranızı geri alacaksınız' diye konuştu.