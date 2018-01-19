İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirledikleri Çayırbaşı ve Kocabaş mahallelerindeki 20 adrese Sabah saat 06:00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona çok sayıda zırhlı araç ve ekip katılırken polis helikopteri de havadan destek oldu.

Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda eve baskın düzenlendi.Özel Harekat Polisleri çevrede güvenliği sağlarken Narkotik ekipleri de evlere baskın düzenledi. Güvenlik güçleri , bazı kapıları kırarak içeri girerken, isimleri daha önceden belirlenen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.