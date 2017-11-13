İstanbul Sarıyer'de korkunç motor kazası !

İstanbul Sarıyer'de korkunç bir kaza meydana geldi.Sarıyer'de bir otomobilin durduğu yerden U dönüşü yaptığı sırada seyir halindeki süratli motorun çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.