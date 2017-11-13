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İstanbul Sarıyer'de korkunç motor kazası !

İstanbul Sarıyer'de korkunç bir kaza meydana geldi.Sarıyer'de bir otomobilin durduğu yerden U dönüşü yaptığı sırada seyir halindeki süratli motorun çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:54
İstanbul Sarıyer'de korkunç motor kazası !

İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz günde korkunç bir kaza meydana geldi.Yeniköy sahil yolunda bir ticari arabanın cadde üzerindeki dükkana sipariş getirdikten sonra bulunduğu yerden U dönüşü yaptığı esnasında karşıdan süratle gelen motosikletin çarpışması sonucu  2'si ağır 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Çarpışma sonrasında motosikletin üzerinde bulunan kadın yerde savrulurken motosiklet sürücüsü ise dönmeye çalışan arabanın altında 15 metre sürüklendi.Çevredeki vatandaşların sürücüyü uyarması üzerine sürücü arabayı durdurdu.

Kazada ağır yaralanan Hasan Bozok ve eşi İrem Altaca Bozok'un yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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