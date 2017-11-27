İstanbul Pendik'te yangın ; 1 kişi hayatını kaybetti !

İstanbul Pendik'te acı olay. ..Pendik'te dün gece geç saatlerde çıkan yangın sonrasında bir gecekondu alev alev yandı.Çıkan yangın sonrasında 3 yaşındaki oğlunu kurtarmak isteyen anne yanarak hayatını kaybetti.

Pendik'te Ertuğrul Gazi Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda yangın çıktı.Çıkan yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çıkan yangında evde bulunan 3 yaşındaki çocuğunu kurtarmak isteyen Gülizar Çetin çocuğunu kurtardı ama kendisini alevlerden kurtaramadı. Gülizar Çetin yangın sonrasında hayatını kaybetti.