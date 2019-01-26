İSTANBUL - (ÖZEL) D-100'DE YATAKLI YOLCULUK

İSTANBUL

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde bir kişinin, trafik güvenliğini hiçe sayarak römorka yüklediği çok sayıda yatağı ATV adı verilen aracıyla çekerek yaptığı yolculuğu kameraya yansıdı.

Maltepe D-100 Karayolu'nda, dün akşam saatlerinde ATV adı verilen aracın sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu saatlerde römorka çok sayıda yatak yükleyerek yola çıktı. Bir süre D-100 Karayolu Kadıköy yönünde ilerleyen sürücü, kendisinin kameraya çekildiğini fark edince emniyet şeridine girerek yoluna devam etti. Sürücüsü, zaman zaman D-100 Karayolu'nda tehlikeli anlar yaşadı. Sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlikeli yolculuk kameraya saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-ATV sürücüsünün D 100 Karayolun'da yolculuk yapması

-ATV sürücüsünün emniyet şeridinden gitmesi

-ATV sürücüsünün üst geçitten görüntülenmesi

-Genel ve detaylar

