 İSTANBUL - MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'IN İFADESİNİN ALINMASI  (toplu görüntü)

Görüntü Dökümü: --------------- -Metin Akpınar'ın polis eşliğinde adliyeye götürülmesi -Adliyeye grişi -Müjdat Gezen'in polis eşliğinde adliyeye götürülmesi  -Adliyedeki görüntüleri -Adliye koridorlarındaki görüntüleri -Akpınar'ın...

 İSTANBUL - MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'IN İFADESİNİN ALINMASI  (toplu görüntü)

Görüntü Dökümü:
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-Metin Akpınar'ın polis eşliğinde adliyeye götürülmesi
-Adliyeye grişi
-Müjdat Gezen'in polis eşliğinde adliyeye götürülmesi 
-Adliyedeki görüntüleri
-Adliye koridorlarındaki görüntüleri
-Akpınar'ın evinin önündeki açıklaması
-Gezen'in evinin önündeki açıklaması

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