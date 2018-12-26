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-Metin Akpınar'ın polis eşliğinde adliyeye götürülmesi
-Adliyeye grişi
-Müjdat Gezen'in polis eşliğinde adliyeye götürülmesi
-Adliyedeki görüntüleri
-Adliye koridorlarındaki görüntüleri
-Akpınar'ın evinin önündeki açıklaması
-Gezen'in evinin önündeki açıklaması
İSTANBUL - MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'IN İFADESİNİN ALINMASI (toplu görüntü)
Görüntü Dökümü: --------------- -Metin Akpınar'ın polis eşliğinde adliyeye götürülmesi -Adliyeye grişi -Müjdat Gezen'in polis eşliğinde adliyeye götürülmesi -Adliyedeki görüntüleri -Adliye koridorlarındaki görüntüleri -Akpınar'ın...
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