İSTANBUL - MAVİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul

Mavi listede 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan DHKPC'li terörist, Avcılar'da yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce düzenlenen operasyonda 10.08.2015 tarihinde ABD Başkonsolosluğuna silahlı saldırı gerçekleştiren ve Terör Arananlar Listesi'nde 'mavi' listede 1 Milyon 500 bin lira ödülle aranan Hatice Rükan Kılıç yanında S.Ö. adlı örgüt mensubu ile Avcılar'da yakalanmıştır" denildi.

Teröristle birlikte bir tabanca ele geçirildiği de belirtildi. Yakalanan 2 kişinin sorgusu emniyette devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluğa saldırı arşiv

-Teröristin fotoğrafı