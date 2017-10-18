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İstanbul Marmaray'da şok olay !

İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.Görev değişimi sırasında silahını doldur-boşalt yapan polis memuru yanlışlıkla kadın yolcuyu vurdu.

18 Ekim 2017 Çarşamba 12:00
İstanbul Marmaray'da şok olay !

İstanbul Marmarayı'nda korku dolu anlar ...

İddialara göre geçtiğimiz günler Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir polis memuru görev değişimi sırasında silahını kontrol ederken o sırada marmaraydan çıkan kadın yolcuyu yanlışlıkla bacağından vurdu.16 Haziran günü yaşanan olayda, Servet G. isimli polis memuru silahın ucuna sıkışan mermiyi çıkartmak için doldur-boşalt yaptığı esnada silahından çıkan mermi ile kadın yolcuy bacağından yaraladı.Bacağından yaralanan 43 yaşındaki İndira K. isimli kadının yaşanan bu talihsiz olay sonrasında polis memurundan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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