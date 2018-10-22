İSTANBUL - LÜKS ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN YARIŞI FACİA İLE BİTİYORDU

Haber: Anıl UÇAN/İSTANBUL() İstanbul’da orman yolunda lüks spor araç ile motosikletin yarışı facia ile bitiyordu.

Beykoz’da geçtiğimiz hafta spor bir araç ile motosiklet orman yolunda yarışmaya başladı. Bir şerit gidiş bir şerit geliş yolda yarışan araçlardan motosikleti kullanan sürücü, yolda bulunan diğer araçları geçmeye çalışırken karşı yönden gelen araca çarpmaktan şans eseri kurtuldu. 182 kilometre hızla giden motorcu araca çarpmaktan son anda kurtulurken, savrulmanın etkisiyle yalpalayarak 100 metre ileride durabildi. Olayın şokuyla motorundan inen motorcu bir süre bekledikten sonra spor araba ile birlikte yollarına devam ettiler.O anlar ise araç kamerası ve kask kamerasına saniye saniye yansıdı

Görüntü Dökümü:

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-Yarıştan görüntü

-Motosikletin karşı yönden gelen araca sürtmesi

-Detaylar

