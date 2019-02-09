 İSTANBUL – KARTAL’DA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK – Güven USTA, İSTANBUL()

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor. Çöken binanın çevresinde oluşturulan güvenlikli bölgede ise enkaz altında kalanların yakınları ile basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. İstanbul Valiliği tarafından Çaka Bey İmam hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezi de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinde polisin güvenlik alması

-Olay yerindeki çalışmalar

-Ambulans ve sağlık ekiplerinden ayrıntı

-Vatandaşların bekleyişi

