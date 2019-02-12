 İSTANBUL-  KARTAL'DA YUNUS APARTMANINDAKİ YIKIMIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, ()
Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın, yıkımına bu sabah tekrar başlandı. Çökme tehlikesi nedeniyle yıkımına dün başlanan apartmanda çalışmalara akşam saatlerinde ara verilmişti. Yıkım çalışmalarına bu sabah saat 08.50'de tekrar başlandı. Yıkım sürerken apartmanın son durumu havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Apartmanın görüntüsü
-İş makinesinin çalışması
-Yıkımdan görüntü