İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında intihar !

Bugün öğlen saatlerinde Sultan Selim Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda 50'li yaşlarda olduğu öğrenilen 1 kişinin kendi kafasına sıkarak intihar ettiği öğrenildi.İntihar eden kişinin cebinden çıkan not ise herkesi şaşkına çevirdi...

Bu korkunç olayın Sultan Selim Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde gerçekleştiği öğrenildi.Muhtarlığın önündeki parkta kafasına sıkarak intihar eden kişinin Emekli Albay Cahit Özdemir olduğu iddia edildi.İntihar eden emekli albayın cebinden bir de not çıktı.Cahit Özdemir'in cebinden ise “Ölümümden kimse sorumlu değildir” yazılı bir not çıktı.

Olay yerinde bulunan bir vatandaş Özdemir'in emekli albay olduğunu söyleyerek, “Emekli albaydı intihar etti zaten bu aralar bunalımdaydı. Biz ona 'Albay' derdik” dedi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.