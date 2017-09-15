İstanbul Kağıthane'de korkunç olay ; Karısını ve baldızını öldürüp , intihar etti !

Kağıthane'de, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir'i kafalarından tabancayla vuran Kamil Emre Güvener, daha sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı.

Zerrin Demir Güvener ile Betül Demir kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybederken, ameliyata alınan Kamil Emre Güvener'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Dişçi Sokağı 4/8 numarada meydana geldi. İddiaya göre, 1.5 yıl

önce evlenen Kamil Emre Güvener (32) ile Zerrin Demir Güvener (22) arasında bir süre sonra sorun çıktı. Eşiyle anlaşamayan Zerrin Demir Güvener, yaklaşık 6 ay önce annesi ve kardeşlerinin yanına döndü.

Kamil Emre Güvener, konuşmak istediğini söyleyerek dün akşam eşinin kaldığı eve geldi. Güvener, eşi, kayınvalidesi Melahat Demir ve kayınbiraderi Murat Demir'le konuşurken, bir süre sonra baldızı Betül Demir (28) de eve geldi.