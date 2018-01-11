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İstanbul Kadıköy'de hafriyat kamyonu ölüme sebep oldu

Son dakika gelen bilgilere göre Kadıköy'de hafriyat kamyonu şoförü Talip Atagün, pazardan eve dönen Saime Gündüzoğlu'na çarptı.Kaza sonrasında 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

11 Ocak 2018 Perşembe 17:17
İstanbul Kadıköy'de hafriyat kamyonu ölüme sebep oldu

İstanbul Kadıköy'de bugün semt pazarında korkunç bir kaza meydana geldi.Hafriyat kamyonu şoförü Talip Atagün, pazardan eve dönen Saime Gündüzoğlu'na çarptı.Kaza sonrasında 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Kazaya karışan hafriyat kamyonu şoförü Talip Atahün Emniyet'e götürüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri Saime Gündüzoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı ve 65 yaşındaki kadının cenazesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor .

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