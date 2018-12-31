İSTANBUL- İSTİKLAL CADDESİNDEKİ KALABALIK YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜLENDİ

  Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık yüksekten de görüntülendi Görüntü Dökümü: -------- -Kalabalığın yüksekten görüntüsü

İSTANBUL- İSTİKLAL CADDESİNDEKİ KALABALIK YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜLENDİ

 

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL
Taksim İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık yüksekten de görüntülendi

Görüntü Dökümü:
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-Kalabalığın yüksekten görüntüsü

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