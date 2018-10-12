İSTANBUL - İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE TAKSİCİLER BİLDİKLERİNİ OKUYOR

"5 taksiye sordum, binemedim. Hepsi birbirine yolluyor"

"2 taksiciye sordum almadılar. Bir toplantım var yetişemeyeceğim galiba"

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, kısa mesafede yolcu almayan, taksimetre açmayan, fazla ücret almak için güzergahı uzatan taksicilerle ilgili artan vatandaş şikayetleri üzerine, düğmeye bastı. Bakanlık, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’ncu maddesine göre vatandaşı mağdur eden taksiciler için, valiliklere “genel emir" çıkarma konusunda talimat verdi. Genel emre uymayanlar hakkında, gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanması istendi.

"5 TAKSİYE SORDUM, BİNEMEDİM"

Ancak Taksim Meydanı'nda durum değişmedi. Taksiciler, kısa mesafe gidecek kişileri araçlarına almadı. Kameraların da görüntülediği o anlarda yolcuların uzun süre dil dökmesine rağmen taksiciler aldırış etmedi. Beşiktaş'a gitmek isteyen bir kişi, taksiye alınmayınca sürücüyle bir süre konuştu fakat değişen bir şey olmadı. İş toplantısına gitmeye çalıştığını belirten Cuma Turgut, "2 taksiciye sordum almadılar. Bir toplantım var yetişemeyeceğim galiba" dedi. Taksim'den Nişantaşı'na gitmeye için taksiye yönelen başka bir kişiyi de sürücüler kabul etmedi. Yoluna yürüyerek devam eden bu kişi, "5 taksiye sordum, binemedim. Hepsi birbirine yolluyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Taksilerin görüntüsü

-Araçlara alınmayan kişiler

-Bu kişilerle röp.

-Detaylar

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