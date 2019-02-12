İSTANBUL - İSTANBUL'DAKİ BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı büyük operasyonun görüntülerini İstanbul Valiliği paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Saroz Körfezi’nden İstanbul’a kadar süren operasyonla tek seferde 2 Ton SKUNK uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ülkemizde tek seferde rekor miktardaki SKUNK uyuşturucu yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube NARKOTİM ekiplerimizi yürekten kutluyorum" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-operasyonun görüntüleri