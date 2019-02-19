 İSTANBUL - İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL (2)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() MARMARA'da yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Özellikle Boğaz'da etkisini arttıran sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Sis nedeniyle İDO'nun Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi de iptal oldu. Beşiktaş iskelesinde vapur seferleri iptallerinden haberi olmayan vatandaşların bazıları iskelede beklerken bazıları ise toplu taşıma araçlarıyla Anadolu yakasına geçmeyi tercih etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Beşiktaş iskelesinde motor seferlerinin başlamasını bekleyen vatandaşlar

-“Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz iptal edilmiştir" led yazısı

-Kadıköy iskelesinde bekleyenler

-Kalabalıktan görüntü

-Genel ve detaylar



