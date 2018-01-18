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İstanbul için peş peşe uyarılar ! Fırtına geliyor ...

Son dakika İstanbul ve yurdun büyük bir bölümü için peş peşe uyarılar geliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 6 ila 10 derece azalacak, doğu kesimlerde 1 ila 4 derece artacak.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:56
İstanbul için peş peşe uyarılar ! Fırtına geliyor ...

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Bugün (17.01.2018 Çarşamba) ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini arttırması beklenen rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinden itibaren 988 hPa’lık derin alçak basınç merkezinin ülkemizde etkili olmasıyla 18.01.2018 Perşembe günü batı kesimlerden başlayarak doğuya doğru ülkemizin büyük bir bölümünde önce güney, zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeybatı, doğu kesimlerde kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına (60-80 km/saat , yer yer 100 km/saat ) şeklinde etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 19.01.2018 Cuma günü de Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre  hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte 6 ila 10 derece azalacak, doğu kesimlerde güneyli rüzgarla birlikte 1 ila 4 derece artacak.

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