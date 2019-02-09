 İSTANBUL - (içeride çekilen görüntülerle)   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ENKAZDAN KURTARILAN ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul -

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakımda tedavisi süren çocukları ziyaret etti.

Erdoğan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal servislerde tedavi gören yaralıların ardından yoğun bakımda tedavi gören çocukları ziyaret etti. Erdoğan'ın telefonla konuşup Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a forması ve futbol topu getirdi. 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'e hediye veren Erdoğan çocukların durumları hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Erdoğan'ın enkaz alanındaki incelemeler

-Bilgi alması

-Hastane ziyareti

-Yaralılarla konuşması

-Kurtarılan çocuklarla konuşması

-Detaylar