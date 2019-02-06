 İSTANBUL- HASTANEDE SİLAHLI KİŞİ HAREKETLİLİĞİ  (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında bir doktoru silahla rehin alan kişi gözaltına alındı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binası'nda silahlı bir kişinin doktoru rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Hastanenin psikiyatri bölümünde odasına girdiği doktoru rehin alan kişi ikna edilmeye çalışıldı. Elinde kurusıkıdan bozma silah bulunduğu belirtilen kişi, 3-4 el ateş ettikten sonra teslim oldu.

Hastanede hareketliliğe neden olan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Şüphelinin görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röp.

-Detaylar

