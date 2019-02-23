 İSTANBUL - HARAMİDERE'DE METROBÜS KAZASI (1)

Haber-Kamera: İstanbul
Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-------
-Olay yerinden görüntüler
Haber-Kamera: İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi. Görüntü Dökümü: ------- -Olay yerinden görüntüler
Haber-Kamera: İstanbul
Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-------
-Olay yerinden görüntüler