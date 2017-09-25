İstanbul FSM Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi !

Ümraniye, Beykoz-Kavacık ve Ataşehir istikametinden Avrupa Yakası'na geçmek isteyenler şuan trafikte kalmış durumda. Normal şartlarda yüzde 10 civarında olan trafik yoğunluk göstergesi bu saatlerde yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu yakası Edirne İstikametine kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. FSM köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Sürücülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelmesi üzerine de bu köprüde de yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre ise kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 50'nin üzerinde.,

FSM'de iki yönlü birer şeridin kapatılacağı Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları başladı. İstanbul trafiğini zora sokacak çalışma 7 Kasım'da sona erecek.