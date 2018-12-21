İSTANBUL - FİLİSTİN'İN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU, İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / Harun UYANIK / İbrahim MAŞE () FİLİSTİN'in İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib, İstanbul'da toprağa verildi.

İstanbul'da yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören Al-khatib dün hayatını kaybetti. Abdalkarim Al-khatib için bugün Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Al-khatib Cuma namazının takiben kılınan cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdı. Cenaze namazına eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Filistin Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katıldı. Al-khatib, Eyüp Mezarlığı'na defnedildi.

Al-khatib, 6 Ekim 2016 yılından bu yana Filistin'in İstanbul Başkonsolosu görevini yürütüyordu. Abdalkarim, Al-khatib evli ve dört çocuk babasıydı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ahmet Davutoğlu'nun görüntüsü

- Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsü

- Cenazeden detay görüntüler

- Diyanet İşleri Başkanı'nın namazı kıldırması

- Cenazenin taşınması

- Cenazenin cenaze aracına konulması



