İstanbul Esenyurt'ta silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı !

Geçtiğimiz Perşembe günü Esenyurt Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda, Ş.B., G.G. ve A.Ü.’nün içinde bulunduğu Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu. Araçtaki biri kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar araçtan inerek kaçmaya başladı. Yaralı halde çevre dükkanlara sığınan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise olaydan sonra kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamara kayıtlarını inceledi. Saldırıya uğrayan 3 kişinin aracının önünün bir otomobil tarafından kesildiği anlaşıldı. Araçtan inen saldırganların 3 kişi olduğu tespit edildi. Saldırıyı düzenleyen şüphelilerin D. Ocakbaşı Restoran’ın sahibi Cevdet S. İle adamları Ramazan T. Ve Savaş T. olduğu anlaşıldı.

RANT KAVGASI ÇIKTI

Polis, restorana operasyon düzenledi. Şüpheli 3 isimde gözaltına alındı. Aramalarda 1 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin Emniyet’teki sorgusunda olayın rant çatışmasından çıktığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheliler işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.