İstanbul Esenler'de korkunç kaza !

İstanbul Esenler'deki korkunç kazayı görenler gözlerine inanamadı.Esenler'de sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen lüks arabanın kaza sonrasında motoru metrelerce uzağa fırladı.Görenleri hayrete düşeren kazada aracın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Dün akşam saatlerinde Davutpaşa'da meydana gelen kazada sürücünün alkollü olduğu ve direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı öğrenildi.Aşırı hız nedeniyle bariyerlere hızla çarpması sonucu ters dönen lüks araçta motor yerinden fırlayarak metreceler uzağa gitti.
Vatandaşların kazayı görmesi sonucu durumu yetkililere bildirdiler.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.Yaralı sürücünün ilk müdahalelerin ardından acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.