İstanbul Esenler'de korkunç kaza !

İstanbul Esenler'de korkuç bir kaza meydana geldi.Sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen lüks arabanın kaza sonrasında motoru metrelerce uzağa fırladı.Görenleri hayrete düşeren kazada aracın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.