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İstanbul Emniyet Müdülüğü'nde sıcak saatler ! istihbarat Şube Müdürlüğü'ne İlker Küçükhıdır getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alınırken yerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır getirildi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 10:50
İstanbul Emniyet Müdülüğü'nde sıcak saatler ! istihbarat Şube Müdürlüğü'ne İlker Küçükhıdır getirildi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bazı şube müdürleri ve müdür yardımcılarının görevlerinde değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir, görevden alınarak müdüriyet emrine çekildi. Yerine ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır getirildi.

Küçükhıdır'dan boşalan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ise İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Furkan Sezer görevlendirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Murat Özbek'e ise Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı görevi verildi.

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