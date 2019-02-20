 İSTANBUL - (ek görüntüyle) BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA :  1 ÖLÜ

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul
Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiye ve polis
-Röportajlar
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