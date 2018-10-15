Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL
İstanbul'da bulunan Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacak. Ortak incelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi. Olayı soruşturan heyet, 10 araçla saat 13.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyetin ilgili birimlerle görüşme sağladıkları öğrenildi
İSTANBUL - (ek bilgiyle yeniden) SUUDİ HEYET İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE (2)
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL İstanbul'da bulunan Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması...
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL