İstanbul Edirnekapı'da yükselen dumanlar büyük paniğe neden oldu !

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Edirnekapı'da bir binada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Sosyal medyada yer alan bilgilerde, dumanların İstanbul'un birçok noktasından görüldüğü aktarıldı. İstanbul Edirnekapı'da bir binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Sosyal medya paylaşılan son dakika bilgilere göre, dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.

