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İstanbul'dan sonra Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak ve Ereğli İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı, yüklü miktarda esrar, hint keneviri ve tohumu ele geçirildi.

08 Eylül 2017 Cuma 10:36
İstanbul'dan sonra Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 56 yaşındaki Ali B.’nin Sarı Korkmaz Mahallesi'nde dağlık alandaki evine baskın yaptı. Operasyonda boyları 50 santimetre ile 4.5 metre arasında değişen 592 kök hintkeneviri, 3 kilo 530 gram esrar ve 73 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ali B., gözaltına alınırken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL'ye el konuldu. Soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir eve yapılan baskında da  yaklaşık 3 gram toz esrar ele geçirildi. 27 yaşındaki Emre A.,  20 yaşındaki Ogün A. ve 35 yaşındaki Uğur K. gözaltına alındı. Emre A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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